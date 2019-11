Maltempo: rientra l'emergenza Arno, allerta meteo per pioggia e temporali

Sarà un inizio settimana piovoso anche se il pericolo esondazione dell'Arno è ormai scongiurato e l'allerta meteo rossa per rischio idraulico lungo l'asse del fiume, e dunque anche in buona parte della provincia di Pisa, è stata declassata a giallo (fino alle 23.59 di lunedì 18 novembre), segno che l'emergenza è alle spalle. Ma la pioggia continuerà a cadere e dunque la Protezione civile regionale ha emesso un avviso giallo per rischio idrogeologico sulla parte occidentale della Toscana, compreso dunque il pisano. L'allerta è in vigore fino alle 23.59 di martedì 19 novembre.

Allerta gialla per vento e mareggiate invece su Arcipelago e costa meridionale della regione.

I fenomeni previsti

Una nuova modesta perturbazione interessa la nostra regione tra la giornata di oggi, lunedì, e domani, martedì, con precipitazioni sparse più insistenti sul nord ovest, rinforzo dei venti di Scirocco e intensificazione del moto ondoso.



PIOGGIA: nel pomeriggio di oggi, lunedì, precipitazioni sparse possibili su tutta la regione, più probabili e frequenti sul nord ovest; le precipitazioni sono attese generalmente di debole intensità e solo localmente a carattere di rovescio o temporale. Si prevedono cumulati medi fino a 10-20 mm sul nord-ovest, generalmente inferiori a 10 mm sul resto della regione; massimi fino a 40-50 mm sui rilievi del nord ovest, fino a localmente 20-30 sul resto della regione.

Domani, martedì, precipitazioni sparse possibili su tutto il territorio ma più probabili e frequenti sul nord-ovest, in Arcipelago, lungo la costa e zone retrostanti; le precipitazioni sono attese generalmente deboli o moderata e solo localmente assumeranno carattere di rovescio o temporale, in particolare in Arcipelago. Si prevedono cumulati medi fino a 20-30 mm sul nord ovest e in Arcipelago, fino a 20 mm sul resto dell'Appennino e sulle zone occidentali, generalmente inferiori a 10 mm sul resto della regione; massimi fino a 70-80 mm sui rilievi settentrionali, fino a 40-50 in Arcipelago, sul monte Amiata e localmente lungo la costa, e fino a 20-30 mm sul resto della regione; intensità oraria inferiore a 20 mm/h.



TEMPORALI: nel corso della giornata di oggi possibili isolati temporali sul nord ovest; nella giornata di domani possibilità di isolati temporali su Arcipelago, zone occidentali e sul nord ovest. Grandinate e colpi di vento solo occasionali.



VENTO: dal pomeriggio-sera di oggi, lunedì, e per la giornata di domani, martedì, rinforzo del vento di Scirocco con raffiche fino a 90-100 km/h in Arcipelago, fino a 80 km/h lungo la costa, sui crinali dell'Appennino e dei rilievi collinari centrali.



MARE: nel pomeriggio di oggi e fino alla giornata di domani, intensificazione del moto ondoso fino a mare agitato in particolare a sud dell'Elba e sulle coste esposte al flusso di Scirocco.



NEVE: nulla da segnalare



GHIACCIO: nulla da segnalare