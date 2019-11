Weekend di maltempo: allerta meteo in Toscana

Sarà una giornata di allerta meteo quella di oggi per gran parte della Toscana. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha infatti emesso un avviso di codice giallo per sabato 2 novembre.

I fenomeni previsti

Oggi, sabato, graduale peggioramento con piogge e locali temporali nella seconda parte della giornata. Domani, domenica, nuovo peggioramento con piogge e temporali sparsi, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio.



PIOGGIA: oggi, sabato, piogge inizialmente sulle zone settentrionali in estensione al resto della regione nel corso del pomeriggio-sera. Locali temporali, anche forti, più probabili sulle zone occidentali della regione.

Cumulati: medi intorno a 30-40 mm sulle zone di nord-ovest, intorno a 20 mm altrove; massimi fino a 50-80 mm sul nord-ovest, in particolare sui rilievi, fino a 40-70 mm su grossetano, senese, aretino, zone meridionali delle province di Livorno e Pisa e fino a 20-40 mm altrove; intensità massime orarie fino a 20-40 mm/h in particolare sulle zone più occidentali della regione.

Domani, domenica, nella notte generale attenuazione delle piogge; successivamente piogge e temporali sparsi a partire da nord-ovest, in estensione a tutta la regione dalla tarda mattinata. In serata residui fenomeni sulle zone sud-orientali della regione. I temporali localmente potranno essere di forte intensità.

Cumulati: medi intorno a 40-50 mm sulle zone di nord-ovest (intorno a 60 mm in Appennino), intorno a 30 mm sul resto delle zone settentrionali e nella zona dell'Amiata, intorno a 20 mm altrove. Massimi fino a 60-80 mm sul nord-ovest (anche superiori a 100 mm sui rilievi), 40-50 mm sul resto della regione (fino a 60-80 mm sui rilievi); intensità massime orarie fino a 30-50 mm/h in concomitanza dei temporali più intensi.



TEMPORALI: oggi, sabato, possibili isolati temporali, localmente forti, sulle zone più occidentali della regione dal pomeriggio, e soprattutto in serata, in particolare sul nord-ovest e sul grossetano e senese. Domani, domenica, possibili temporali sparsi dalla mattina inizialmente sul nord-ovest, in estensione dal pomeriggio alle altre zone. Residui temporali sulle zone sud-orientali in serata. I temporali potranno essere localmente di forte intensità.



VENTO: oggi, sabato, dal tardo pomeriggio, vento da sud in rinforzo sull'Arcipelago e sul grossetano con raffiche fino a 50-70 km/h. Domani, domenica, da metà mattina venti da sud, sud-ovest in rinforzo con raffiche fino a 80-100 km/h in montagna, 60-80 km/h in collina, sull'Arcipelago e sulle zone costiere (soprattutto centro-meridionali) e fino a localmente 40-60 km/h in pianura. Dalla sera rotazione dei venti a Ponente sull'Arcipelago a nord dell'Elba e sul litorale centrale con raffiche localmente fino a 70-90 km/h dalla tarda serata.



MARE: oggi, dal tardo pomeriggio, mare fino a molto mosso sull'Arcipelago a sud di Piombino e sul grossetano. Domani, domenica, soprattutto dal pomeriggio, mare molto mosso ovunque tendente ad agitato sulla costa centrale e sull'Arcipelago a nord dell'Elba dalla tarda serata.