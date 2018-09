Maltempo, piogge e temporali in Toscana: notte con allerta meteo

Dopo gli ultimi giorni di bel tempo una nuova perturbazione è pronta ad interessare anche la Toscana.

Temporali in arrivo anche forti infatti da stasera, giovedì 6 settembre, a domattina, venerdì 7.



Per questo la Sala operativa unica della Regione Toscana ha emesso un codice arancione sulla costa centro meridionale e arcipelago e un codice giallo per le zone interne della Toscana centro meridionale per temporali e rischio idrogeologico e idraulico dalle 21 di stasera, giovedì, alle 9 di domattina, venerdì.



I temporali potranno risultare localmente persistenti con abbondanti e forti precipitazioni anche in breve tempo, colpi di vento e grandinate.