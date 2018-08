Instabilità in Toscana: allerta gialla per piogge e temporali

Continua fino alle 21 di stasera, 8 agosto, l'instabilità climatica già in atto nelle ultime 24 ore. La Sala operativa della Protezione Civile ha emesso un bollettino di vigilanza meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido fino alle 21 di stasera, mercoledì 8 agosto.



Aumento dell'instabilità durante le ore pomeridiane sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, più probabili sulle province di Arezzo, Siena, parte di quella di Firenze (interessata ieri da forti piogge e allagamenti) e sull'interno del grossetano. Cumulati medi non significativi, cumulati massimi fino a localmente elevati, possibili anche in breve tempo (intensità oraria forte o localmente molto forte).



Possibili inoltre temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate.