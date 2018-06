Maltempo, piogge e temporali in Toscana: scatta l'allerta meteo

Peggioramento in arrivo in Toscana. Rovesci e temporali anche di forte intensità sparsi su tutta la regione tra oggi, giovedì 7 giugno, e domani, venerdì 8 giugno.

La Sala operativa della Protezione civile ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico emesso dal centro funzionale regionale dalle 16 di oggi alla mezzanotte di domani, venerdì.



Oggi, dal pomeriggio, possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco più probabili sulle zone interne centro-settentrionali.

Domani, venerdì, in nottata, piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Possibile temporanea attenuazione dei fenomeni nella mattinata di domani e nuovi temporali nel pomeriggio sulle zone interne. I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate.

Attenuazione delle piogge in serata.