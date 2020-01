Maltempo in Toscana: allerta meteo per vento

A partire dal pomeriggio di domenica è previsto in Toscana un rinforzo del vento di Grecale che diventerà vento forte in serata e nella notte tra domenica e lunedì. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che interesserà tutta la regione (ad esclusione della Versilia e della Romagna-Toscana) dalle ore 13 fino alla mezzanotte di domani, domenica 19 gennaio.