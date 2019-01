Maltempo: codice giallo per neve in Toscana

Possibili nevicate in nottata e fino alla prima parte della giornata di domani sono previste fino al fondovalle dell'Alto Mugello con accumuli poco abbondanti. Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha emanato per questa zona un avviso di criticità con codice giallo per neve a partire dalla mezzanotte di oggi fino alla ore 13 di domani, sabato 19 gennaio.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.