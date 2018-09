Meteo, inizio settimana con piogge e temporali: allerta gialla

Maltempo previsto per la giornata di lunedì 17 settembre in Toscana. La Sala operativa della Protezione CIvile regionale ha infatti emesso un'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico dalle 10 alla mezzanotte.

Per quanto riguarda la provincia di Pisa l'allerta meteo riguarda l'alta Valdera e la Valdicecina.

Fenomeni previsti

Lunedì, condizioni di instabilità con temporali sparsi.



PIOGGIA: oggi, domenica, possibilità di isolati e brevi temporali con cumulati medi non significativi e massimi fino a 10-20 mm.

Domani, lunedì, precipitazioni sparse anche temporalesche, più probabili sulle zone centro-meridionali e in Appennino. Cumulati medi intorno ai 5-10 mm sul grossetano, basso senese e sulle aree appenniniche, non significativi altrove. Cumulati massimi fino a 40-60 mm con massimi orari fino a 30-40 mm.

TEMPORALI: oggi, domenica, possibilità di isolati temporali pomeridiani sulle zone interne.

Domani, lunedì, possibilità di temporali sparsi, localmente di forte intensità. Possibilità di grandinate e colpi di vento.