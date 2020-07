Tempo instabile: allerta meteo per pioggia e temporali

Tempo sempre più instabile nella giornata di oggi che porterà, già dal pomeriggio e in particolare sulle zone interne e l'Appennino, piogge e temporali anche forti.

Dalla tarda mattinata di domani, venerdì 17 luglio, la possibilità di rovesci e temporali sparsi dalle zone appenniniche si estenderà gradualmente al resto della regione (in particolare le zone interne) nel corso del pomeriggio.

Le precipitazioni potranno essere più significative nelle zone appenniniche, Colline Metallifere e intorno all'Amiata dove potranno anche verificarsi episodi intensi. Possibili anche grandinate e raffiche di vento. I fenomeni dovrebbero attenuarsi nel tardo pomeriggio.



Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo valido a partire dalle 11 e fino alle 20 di domani venerdì 17 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.