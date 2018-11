Meteo, tempo ancora instabile: allerta nel sud-est della Toscana

Prosegue il tempo instabile in Toscana, con piogge che stasera, sabato 24 novembre, interesseranno il centro nord della regione e domani, domenica, le zone meridionali e orientali, più abbondanti e intense al confine con Lazio e Umbria.



Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge fino alle alle ore 13 di domani, domenica 25

novembre, per le province di Arezzo, Siena e Grosseto.