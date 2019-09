Maltempo, pioggia e temporali in Toscana: è allerta meteo

A causa di una veloce perturbazione la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, con validità dalle 21 di stasera, giovedì 5 settembre, alle 13 di domani, venerdì, per pioggia e temporali.



I fenomeni attesi potranno essere anche forti dalla tarda serata di oggi e nottetempo sui rilievi di nord-ovest (Lunigiana e Garfagnana) e in

Arcipelago.



Occasionali colpi di vento o grandinate. Nel corso della mattina di domani, venerdì 6 settembre, è previsto un graduale trasferimento del maltempo al

resto della regione con fenomeni generalmente meno intensi nelle zone dell'interno.

Tendenza ad attenuazione o esaurimento dei fenomeni in serata con residui rovesci nelle zone prossime all'Appennino e costa meridionale.