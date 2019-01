Ecco il freddo, giù le temperature: allerta meteo per vento

Sarà un inizio dell'anno segnato dal vento per la provincia di Pisa. Per la giornata di domani, mercoledì 2 gennaio, dalle ore 8 alle 23.59, è stata emessa un'allerta meteo di codice giallo per le zone centrali della regione, dunque un avviso che riguarda anche la Valdera, il Comprensorio del Cuoio e Volterra.

Previsto vento di Grecale (NE) in rinforzo nel corso della mattinata di domani con raffiche fino a 60-70 km/h (punte di 80-90 km/h sui crinali appenninici), con conseguente abbassamento delle temperature.