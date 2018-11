Vento in provincia: prorogata l'allerta meteo

L'annunciato calo delle temperature è arrivato, con l'aria fredda che in queste ore ha fatto irruzione anche in provincia di Pisa. E proprio in alcune zone del pisano è stata prorogata dalla Protezione civile regionale l'allerta gialla per vento, che rimarrà in vigore fino alle ore 13 di domenica 18 novembre.



Sono interessati i comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme-Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte e Vicopisano.

L'invito dunque è a fare attenzione ad oggetti esposti o sospesi e alla conseguente possibile caduta di oggetti o di rami, teli, tendoni o impalcature.