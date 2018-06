Arriva Caronte: caldo africano sull'Italia, ma per poco

Nel luglio del 2017 infuocò l’Italia per tantissimi giorni. E anche quest'anno 'Caronte' torna a infiammare l’Italia, ma non per molto. L'anticiclone africano si sta preparando ad affrontare un lungo viaggio che lo porterà dall'Africa verso il nostro Paese. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che, da sabato 30 giugno e per i successivi 4-5 giorni, le temperature saranno in costante aumento con valori massimi che supereranno i 32-34°C in molte città, tra cui: Milano, Roma, Firenze, Bologna, Bari, Trieste, Palermo. Arriveranno a sfiorare i 40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, comunica l'arrivo dell'afa che, complice un elevato tasso di umidità, creerà non pochi disagi fisici. Finalmente estate, dunque, anche se non per molto. Sanò, infatti, annuncia il possibile colpo di grazia a Caronte tra giovedì 5 e venerdì 6, quando temporali con grandine e piccoli tornado colpiranno il Nord per poi portarsi verso il Centro adriatico.

"L’ondata di caldo africano non durerà molto al Nord - sottolineano gli esperti - infatti da martedì 3 luglio i primi temporali potranno bagnare le Alpi, le Prealpi e localmente il Nordest mentre mercoledì 4 invaderanno quasi tutto il Nord. Centro-Sud protetto dall’alta pressione ancora per qualche giorno, poi nel weekend del 7-8 luglio ci sarà il colpo di grazia".