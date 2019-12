Meteo, che tempo farà a Capodanno

Capodanno 'tranquillo' sul fronte meteo. Un anticiclone è pronto a riportare sul nostro Paese il bel tempo. Secondo le previsioni degli esperti de iLMeteo.it saranno un ultimo dell'anno e un Capodanno all'insegna dell'alta pressione e della quasi totale stabilità atmosferica.

Meteo, le previsioni per 31 dicembre e 1 gennaio

Martedì 31 dicembre, l'alta pressione comincerà a 'fare la voce grossa' riportando una decisa stabilità atmosferica su tutto lo stivale. L'unica insidia sarà dovuta alla nebbia che comincerà a svilupparsi in forma più diffusa su molte aree della Pianura Padana e anche su alcuni tratti interni del Centro. Di notte e nelle ore prossime all'alba, secondo gli esperti ci saranno forti riduzioni alla visibilità specialmente sui tratti della bassa Lombardia, l'Emilia settentrionale e il basso Veneto. Temperature in moderata ripresa nei valori massimi specie al Centro Sud.

Le temperature da capodanno in avanti dovrebber essere in nuova e generale ripresa su gran parte d'Italia con valori che torneranno ancora una volta sopra la media del periodo eccezion fatta, come detto, di alcuni settori pianeggianti del Nord.

Meteo, allerta gialla in Sicilia lunedì 30 dicembre 2019

L’intensa ventilazione nord-orientale, annunciata nei giorni scorsi, continuerà ad interessare le regioni meridionali del nostro Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che segue quello diffuso nei giorni scorsi.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, domenica 29 dicembre, venti nord-orientali forti o di burrasca su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, lunedì 30 dicembre, allerta gialla sul versante tirrenico e sui settori centro-orientali della Sicilia.