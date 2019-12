Pioggia, neve, vento e ghiaccio: la Toscana colpita dal maltempo

Si attenua il maltempo dovuto alla perturbazione che oggi, giovedì 12 dicembre, sta transitando sulla regione e che ancora nelle prossime ore

causerà qualche pioggia nelle zone interne delle province di Firenze ed Arezzo, neve sulle zone collinari con possibile formazione di ghiaccio e

mari molto mossi per cui la Sala operativa della protezione civile ha emanato un codice giallo per l'intera regione.

Una nuova perturbazione transiterà domani, venerdì 13 dicembre, causando piogge diffuse e temporali sparsi, più probabili sulla costa, neve in

montagna sopra i 1000 metri, vento forte e mari mossi. Le piogge saranno più abbondanti e probabili in prossimità di Apuane, Appennino e rilievi

vicini alla costa. In particolare, per Arcipelago e costa sud, la Soup ha emanato un codice arancione per mareggiate e vento, dalle 12 e fino a

mezzanotte di domani, venerdì 13 dicembre.

Dalla sera di oggi, giovedì e nella notte di domani, venerdì, possibili formazioni di ghiaccio nelle zone interne ed in particolare nelle aree interessate dalle nevicate.