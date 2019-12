Meteo Natale e Santo Stefano: sole e caldo con l'anticiclone, poi cambia tutto

Che tempo farà durante le vacanze di Natale? Ci sono buone notizie, secondo le ultime previsioni meteo. La fase di intenso maltempo delle ultime ore ormai sta infatti terminando. Nei prossimi sette giorni (e oltre), la grande protagonista sarà l’alta pressione, fa sapere il team de 'IlMeteo.it', avvisando però che nella giornata di lunedì 23 forti venti di maestrale causeranno ancora alcuni danni e intense mareggiate soprattutto sul basso Tirreno e le raffiche potranno raggiungere anche i 130 km/h. Piogge soprattutto su Calabria e Sicilia Nordorientale.

Meteo Natale e Santo Stefano: ecco le previsioni

E' in arrivo un anticiclone che porterà caldo e sole praticamente ovunque sull'Italia da martedì 24 dicembre fino al giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre. A Natale e Santo Stefano, dunque, il bel tempo sarà prevalente con sole quasi ovunque. Da segnalare soltanto la formazione di qualche nebbia o foschia densa sulle coste friulane, sulla Pianura Padana e sulla Toscana e inoltre occasionali e temporanei annuvolamenti.

Il bel tempo tuttavia non durerà a lungo. Tra venerdì 27 e sabato 28, infatti, l’innalzamento dell’anticiclone verso latitudini più settentrionali favorirà l’arrivo di aria più fredda dai Balcani, dicono gli esperti. Le immediate conseguenze si faranno sentire soprattutto sulle temperature, che caleranno nei valori notturni andando sottozero al Nord e in quelli diurni che scenderanno sotto la media sulle Regioni adriatiche centro-meridionali e al Sud. Per Capodanno, infine, possibile nuova irruzione di aria fredda, questa volta dal Polo Nord.

Meteo Natale 2020: fonte foto www.meteoam.it, articolo da Today.it