Maltempo: anche in Valdera è arrivata la neve

La neve tocca oggi anche la Valdera. Dopo le precipitazioni di ieri che hanno interessato soprattutto la Valdicecina, dalle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 23 gennaio, qualche fiocco di neve è iniziato a scendere anche in alcune zone della Valdera: Chianni, Casciana Terme - Lari, Ponsacco, Peccioli. La situazione è al momento sotto controllo e non ci sono comunicazioni riguardo alla chiusura delle scuole che dunque sono aperte regolarmente per accogliere gli studenti.

In vigore fino alla mezzanotte di stasera l'allerta meteo gialla per precipitazioni nevose su tutta la Toscana ad eccezione delle zone costiere.