Maltempo: arriva la neve in provincia di Pisa

Era stata annunciata e la neve non si è fatta attendere. Molte infatti le zone della provincia di Pisa che soprattutto a partire dalla tarda mattinata di domenica, 25 febbraio, sono state interessate da nevicate. Nevicate più copiose naturalmente nelle zone dei Monti Pisani, con Calci e Buti dove i fiocchi bianchi hanno iniziato ad 'attaccare'. Coperto da una coltre bianca il Monte Serra e chiusa la strada a partire dalla località Tricella (alla fine dell'abitato di Tre Colli). Lo rende noto il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti. La decisione a causa dell'intasamento con veicoli in panne sulla via comunale di Bisantola e sulla Provinciale, su cui era stato già sparso il sale in mattinata, sia per l'attecchimento delle nevicate in corso. "È assolutamente necessario non avventurarsi - raccomanda il primo cittadino calcesano - a tutela di tutti. La strada occorre libera per favorire il deflusso e far lavorare i mezzi della Provincia".

Lievi nevicate anche a Cascina e in Valdera. Fiocchi di neve inoltre a Volterra e in Valdicecina e nel comprensorio del Cuoio.

Domani, lunedì 26 febbraio, scuole chiuse a Volterra.



Il nemico numero uno resta il ghiaccio con i mezzi spargisale pronti ad entrare in azione in vista dell'ulteriore abbassamento delle temperature.