Maltempo: la neve fa capolino anche nel pisano

In questo mercoledì 30 gennaio, con l'allerta meteo per neve in vigore, la 'dama bianca' ha fatto capolino anche in provincia di Pisa. Nevica da stamattina sul Monte Serra dove il paesaggio è imbiancato. Neve anche nel volterrano dove dall'amministrazione comunale segnalano che la strada 68 direzione Colle Val D'Elsa fino ad Ariano non presenta grosse criticità, anche se è importante fare molta attenzione alla guida. Mentre invece da Ariano verso Colle sono consigliati pneumatici da neve o addirittura in alcuni tratti le catene.



La neve ha fatto capolino anche in alcune zone della Valdera dove nel primo pomeriggio fiocchi abbondanti sono iniziati a cadere. Segnalate nevicate, senza accumulo al suolo, a Casciana Terme-Lari, Ponsacco, Chianni.