Maltempo, possibili nevicate anche nel pisano: scatta l'allerta meteo

Possibili fiocchi di neve in provincia di Pisa. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un'allerta gialla valida dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani, martedì 22 gennaio. L'avviso riguarda i comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Fauglia, Palaia, Pontedera, Cascina, Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Vicopisano, Santa Maria a Monte, Calci, Chianni, Lajatico, Peccioli, Terricciola, Volterra, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Castelnuovo Valdicecina, Guardistallo, Montecatini Valdicecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano, Pomarance, Riparbella, Santa Luce.

Allerta arancione sempre per neve invece nelle zone orientali della regione.

Fenomeni previsti

Circolazione depressionaria sul Tirreno meridionale pilota correnti umide sulla nostra regione con deboli precipitazioni. Domani, martedì, minimo depressionario in ulteriore avvicinamento.



PIOGGIA: oggi, lunedì, possibili piogge sparse sulle zone meridionali e sull'aretino, in prevalenza di debole-moderata intensità. Neve a quote collinari.

Cumulati medi intorno a 10 mm sulle zone centro meridionali della regione, non significativi altrove.

Domani precipitazioni sparse in genere di debole intensità nevose a quote di bassa collina; cumulati medi fino a 10 mm sulle zone meridionali ed interne; altrove non significativi. Massimi puntuali fino a 20-30 mm più probabili sull'Amiata.

TEMPORALI: nulla da segnalare

VENTO: oggi, lunedì, raffiche di Grecale fino a 50-60 km/h in Arcipelago e sul litorale a sud di Livorno.

Domani, martedì, nella prima parte della giornata raffiche di Grecale fino a 50-60 km/h in Arcipelago e sul litorale a sud di Livorno.

MARE: Oggi, lunedì, mari fino a localmente molto mossi al largo; domani, martedì, nulla da segnalare.

NEVE: oggi, lunedì, deboli nevicate dal tardo pomeriggio a quote collinari (300-500 metri) sulle zone centro meridionali e a quote inferiori sull'Alto Mugello.

Accumuli massimi fino a 10 cm in montagna (600-1000 metri) e fino a 2 cm in collina (intorno ai 500 metri); in alta Val Tiberina, Casentino e Alto Mugello possibili accumuli fino a 5 cm in collina (intorno a 200-400 metri).

Domani, martedì, in particolare dal pomeriggio neve a quote collinari (200-400 metri) su gran parte della Toscana (zone interne). Accumuli fino a 10-20 cm a quote collinari su Amiata, Colline Metallifere, Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina; sulle altre colline in genere accumuli intorno ai 2 cm. Possibili nevicate anche a quote di pianura (minori 200 metri) ma senza accumuli.

GHIACCIO: nulla da segnalare