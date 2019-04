Maltempo, sull'Italia 48 ore di temporali e nel weekend occhio al 'ciclone polare'

Meteo, temporali e grandine: le previsioni

Le previsioni meteo per mercoledì 10 aprile 'vedono' maltempo in particolare sulle regioni settentrionali, su tutte quelle centrali e solo su alcune aree del Sud. La Sicilia infatti, come la Calabria ionica, i settori centro meridionali della Basilicata ed il sud della Puglia, vivranno un tipo di meteo sicuramente più tranquillo.

Ombrelli quindi rigorosamente aperti per possibili piogge su tutte le regioni.

I temporali e la grandine potranno colpire in particolare le regioni del Centro, la Sardegna e in forma più attenuata il Nord, ad esclusione della Liguria dove sono previsti rovesci temporaleschi più attivi. Inutile dire che, in questo frangente, avremo un generale calo delle temperature. Attenzione anche alla neve sui rilievi alpini sopra i 1500-1600 metri di quota.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, avverte che se oggi le precipitazioni potranno essere alternate anche a locali aperture del cielo, a conti fatti, quella di domani, potrebbe essere la giornata peggiore sul fronte maltempo.

Le previsioni meteo per giovedì 11 aprile mostrano infatti atmosfere autunnali con cieli grigi e piogge su molte aree. Qualche temporale possibile sulla Liguria e nevicate sulle Alpi sopra i 1400-1500 metri. Tempaccio anche al Centro, dove si potrà avere sempre qualche forte temporale e locali grandinate. Scendendo verso Sud, la situazione peggiore la troveremo soprattutto sulla Campania e su tutto il settore adriatico. Ancora meteo più clemente invece sulle estreme zone meridionali essenzialmente sulla Sicilia e su tutta l'area ionica.

Le previsioni per il weekend

Inoltre nel weekend delle Palme un altro ciclone, questa volta di origine polare, è pronto per sconquassare il tempo su molte regioni.