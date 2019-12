Meteo, nuovo calo termico: arriva il freddo

Arriva il freddo, quello vero. Le temperature, già scese abbondantemente negli ultimi giorni, subiranno una nuova flessione tra martedì notte e mercoledì. Secondo iLMeteo.it, questa prima ondata di gelo investirà principalmente il nord e le zone interne del centro, mentre al Sud il clima risulterà più mite. In Toscana e Umbria il termometro potrà toccare valori prossimi allo zero, ma andrà anche peggio in Val Padana e su gran parte delle regioni settentrionali. Le temperature scenderanno di diversi gradi.

Meteo, neve a bassa quota l'11 e 12 dicembre

Con il freddo arriverà anche la neve a bassa quota. I primi fiocchi bianchi dovranno cadere nella notte tra mercoledì e giovedì. Gli esperti de ILMeteo.it, spiegano che giovedì 12 dicembre saranno possibili deboli nevicate anche in pianura in molte città dell’Emilia, del Veneto e del Friuli. E venerdì la neve potrebbe tornare a cadere fino in pianura sul Piemonte, sulla Lombardia e sul resto dell'area più settentrionale della Val Padana.

Le previsioni di 3BMeteo

Secondo 3Bmeteo, precipitazione nevose sono previste mercoledì in Piemonte a partire dai 3-400 metri, mentre giovedì 12 dicembre la neve potrebbe cadere a partire dai 200 metri sull’Appennino Emiliano. Si tratta però di precipitazioni deboli destinate ad esaursi in giornata. Nelle ore successive tuttavia una nuova perturbazione raggiungerà il Nord-ovest portando l'ennesimo peggioramento.