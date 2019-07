Meteo: una domenica 'spezzata' in due

Non sarà un weekend tranquillo sul fronte meteo. L'arrivo di un vortice di bassa pressione sull'Italia porterà pioggia su varie regioni. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, su alcune Regioni del nostro Paese tornerà elevato il rischio di temporali e grandine. Vediamo nel dettaglio dove peggiorerà il tempo e quali saranno le zone colpite.

La prima parte della giornata di domenica sarà tutto sommato tranquilla, anche se con la presenza di nubi sparse al Nord ovest, ma col passare delle ore proprio le nubi presenti sulle Regioni nord occidentali cominceranno gradualmente a farsi più minacciose. Già dalle prime ore del pomeriggio infatti cominceranno ad accendersi numerosi focolai temporaleschi che interesseranno principalmente tutto l'arco Alpino fino alle zone pianeggianti del Piemonte, della Lombardia e parzialmente i settori ovest dell'Emilia.

Meteo, peggiora da domenica pomeriggio al Nord

Il peggioramento proseguirà nel corso della giornata. Tra la tarda serata e la notte successiva il quadro meteorologico andrà ulteriormente e severamente aggravandosi specialmente sulle aree pianeggianti piemontesi, sulla Liguria e ancora una volta su quelle lombarde ed emiliane. Attenzione ai possibili forti temporali con locali grandinate e intensi nubifragi e con elevato rischio di allagamenti. Rovesci temporaleschi saranno inoltre attivi sul Trentino Alto Adige fine ai comparti occidentali del Veneto.

Sempre tra la sera e la notte, alcuni rovesci temporaleschi, colpiranno inoltre il sud della Toscana e dell'Umbria e poi l'Abruzzo, i settori centro settentrionali del Lazio per poi spingersi verso la Campania, la Calabria e la Sicilia, preludio ad un lunedì caratterizzato da condizioni di tempo molto instabile specie al Centro e al Nord del Paese.

Anche secondo 3bmeteo.com dal tardo pomeriggio di domenica ci sarà un peggioramento al Nordovest con piogge e temporali anche forti in Piemonte, più deboli altrove, fino ad assenti sul Triveneto.

Meteo, oggi è allerta della Protezione Civile

L'approfondimento di una saccatura in area balcanica causa oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell'Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dalla mattinata di domani precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di sabato allerta arancione per rischio temporali sull'area meridionale delle Marche e su gran parte dell'Abruzzo. Valutata, inoltre, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia e Veneto, sull'area centro orientale dell'Emilia-Romagna, su gran parte della Toscana, sul restante territorio di Marche e Abruzzo, su Umbria, Lazio, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia.

FONTE TODAY.IT