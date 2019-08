Meteo: dopo Ferragosto tre giorni di 'estate perfetta', poi torna l'afa

Dopo il weekend invece l'approfondimento di una depressione sull'Europa occidentale porterà in direzione dell'Italia i primi impulsi instabili e nel contempo richiamerà sull'Italia l'anticiclone africano, le temperature torneranno sopra media anche di parecchi gradi. Ma nei prossimi giorni potremo goderci l'estate con un caldo senza eccessi e cielo sereno.

Meteo venerdì 16 agosto 2019

Bel tempo prevalente sull'Italia seppur ancora con qualche annuvolamento al Nordest, sull'Emilia Romagna e lungo il basso Tirreno ma senza fenomeni significativi. Le temperature massime faranno registrare un lieve aumento rispetto al giovedì ma si manterranno generalmente entro le medie. Le punte più alte sulle zone interne della Toscana, in Umbria, sul Tavoliere e la Sicilia interna.

Meteo sabato 17 agosto 2019

Sabato: sarà ancora una giornata prevalentemente soleggiata sull'Italia con caldo estivo. Le temperature faranno registrare un lieve aumento portandosi localmente sopra media al nord in Valpadana e sulla Sardegna. Altrove valori ancora in linea con il periodo. Massime comunque non oltre i 32-33°C, senza afa.

Meteo domenica 18 agosto 2019

Domenica il tempo sarà ancora per lo più stabile sull'Italia seppur con qualche primo disturbo nuvoloso al Nord per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica. Il fronte è preceduto da un richiamo di correnti più calde che farà salire ulteriormente le temperature al Centro Nord con valori diffusamente sopra media e punte fino a 35°C al Nord e in Sardegna. Resistono ancora valori più o meno in linea al Sud salvo che sulla Puglia. Da domenica in poi è prevista afa in aumento su tutta l'Italia.