Meteo, arriva la neve (anche a quote medio-basse)

Arriva il freddo, quello vero. Aria gelida, vento e neve anche a quote medio-basse. Non sarà un inizio di settimana facile dal punto di vista meteo, ma d’altra parte è pur vero che stiamo ormai per entrare nella terza decade di novembre. Cosa succederà dunque nelle prossime ore? Iniziamo dal nord, dove nella notte di lunedì è atteso qualche fiocco bianco anche a quote collinari.

Secondo 3bMeteo, su Alpi e Prealpi la neve cadrà solo sopra i 600/800 metri, ma in Piemonte e nelle zone occidentali della Liguria potrà nevicare anche a quote più basse (3-400 metri), mentre nell’Appennino centro-settentrionale qualche fiocco cadrà oltre i 600-1200 metri.

Il bollettino della Protezione Civile

Oggi sono attese precipitazioni abbastanza intense sul centro nord Sardegna, Lazio, Campania, Abruzzo (soprattutto nelle aree interne), Molise e Lucania. Il bollettino della Protezione civile prevede, dal primo pomeriggio di oggi, 19 novembre, venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali su Sardegna, Lazio e Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia e, in serata, dai quadranti orientali, alle coste dell’Emilia-Romagna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Oggi in alcune città della Sardegna, come Alghero e Sassari, le autorità hanno deciso per precauzione di tenere le scuole chiuse.

Meteo, martedì 20 novembre: temperature in rialzo al sud, neve al nord

E domani? Per martedì 20 novembre, è atteso invece un miglioramento al centro-sud, mentre al nord il freddo la farà ancora da padrone. Temperature in rialzo su tutte le regioni meridionali: a Bari la temperatura massima toccherà i 20°, a Reggio Calabria i 22, a Roma e Napoli ci saranno rispettivamente 15 e 17° di massima. Le minime, per quanto riguarda le grandi città, saranno comprese tra i 10° di Roma e i 17 di Reggio Calabria.

Situazione decisamente diversa al nord: a Bologna (la città più fredda) ci saranno 2° di minima e 6 di massima, a Milano il termometro scenderà fino a 4°, a Torino valori compresi tra i 2 gli 8 gradi. Insomma, farà molto freddo.

Dove nevicherà martedì 20 novembre

E la neve? Secondo 3bMeteo, anche martedì cadrà a quote medio-basse: 600-800 euro sulle Alpi, 3-400 metri su basso Piemonte, aree interne della Liguria (in particolare sul Savonese) e Appennino Tosco-Emiliano dove qualche fiocco 'coreografico' farà capolino anche a fondovalle.

Previsioni meteo per martedì, 20 novembre

Leggermente diverso il quadro fornito da IlMeteo.it: secondo il sito diretto da Antonio Sanò, oltre che sul Piemonte, tra lunedì notte e martedì la neve cadrà a 2-300 metri di quota anche in Lombardia e in Emilia Romagna 'e pure per un’ora o due sul Veneto'. Possibili accumuli tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, mentre sull’Appennino la quota neve sarà di circa 800 metri.