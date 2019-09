Meteo, autunno in arrivo: le previsioni per la prima settimana di settembre

L'anticiclone africano ormai è un ricordo, con l'arrivo graduale dell'autunno sarà l'alta pressione delle Azzorre a fare il bello e il cattivo tempo. La settimana inizia con un netto calo delle temperature soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali.

Tra lunedì e martedì una irruzione di venti di Bora provocheranno un'ondata di maltempo sul Nordest. Forti rovesci, con temporali e grandinate, sono previsti sul basso Veneto, l'Emilia centro orientale, la Romagna, le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia. Non sono da escludere temporali anche sul Lazio fino a Roma. Migliora invece sul Nord Ovest e sul resto delle regioni tirreniche.

Al Sud e sulla Sicilia la fase di brutto tempo sarà da attribuire a una figura di bassa pressione che già da alcuni giorni insiste sull'area del basso Tirreno.

Da mercoledì, le fresche correnti orientali continueranno a mantenere condizioni di forte instabilità al Sud specie su Puglia, Calabria e Sicilia. Ma non è finita qui.

Da giovedì 5 settembre un nuovo e più deciso impulso d'aria fredda colpirà nuovamente l'Italia. Dapprima il Nord con forti temporali ed in seguito anche il Centro e solo marginalmente il Sud.

Ricordiamo che nella giornata di domenica la Protezione Civile aveva emesso un avviso di condizioni meteo avverse per via di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di lunedì 2 settembre, allerta arancione sulle aree occidentali e centro-meridionali della Sicilia e allerta gialla sui restanti settori. È stata inoltre valutata allerta gialla su gran parte di Piemonte, Lombardia, Umbria, Marche e su tutto il territorio di Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.