Meteo, super anticiclone in arrivo sull'Italia: break (quasi) primaverile

Buone notizie sul fronte meteo. L'Europa sta per essere 'invasa' da un potentissimo anticiclone che misura valori di pressione addirittura di quasi 1050 hpa (un valore molto alto e piuttosto raro). Detto in parole povere, anche l'Italia verrà inglobata in questa sorta di super anticiclone, mentre alcune regioni dovranno fare i conti con una bassa pressione collocata sul Mediterraneo occidentale.

Meteo, in arrivo il super anticiclone: previsioni

Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it oggi, lunedì 20 gennaio, la Sardegna sarà investita da piogge diffuse e venti tesi di Scirocco. Le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragi sui settori orientali dell'isola. Qualche pioggia bagnerà anche il Sud, ma a carattere sparso. Bel tempo sul resto d'Italia grazie all'aumento della pressione.

Da martedì fino a venerdì temperature (quasi) primaverili

La settimana si preannuncia quindi all'insegna del tempo sereno quasi ovunque. Da martedì e fino a venerdì pomeriggio l'anticiclone comincerà a proteggere il nostro Paese, l'instabilità sulla Sardegna si assorbirà entro martedì con ultime piogge, possibili anche tra il reggino e la Sicilia ionici. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che grazie all'aumento della pressione che regalerà giornate soleggiate, le temperature cominceranno a salire raggiungendo valori quasi primaverili al Centro-Sud.

Nel dettaglio, 15-17°C sono attesi su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, ma anche sul Lazio come ad esempio a Roma (15°C). Al Nord si toccheranno i 12-13°C sulle valli alpine e in Liguria, qualche grado in meno invece sulla Pianura Padana.

Meteo, nuova perturbazione venerdì 24 gennaio 2020

Venerdì 24 potrebbe esserci invece una sorpresa, con una perturbazione che si affaccerà, andando ad interessare inizialmente la Sardegna, il Nordovest e la Toscana. In seguito tra la serata di venerdì e la giornata di sabato 25 la ritroveremo in movimento verso il resto del Nord specie sul Triveneto, sulla Lombardia e su gran parte del versante centrale tirrenico, fino alla Campania. Meno coinvolto invece il resto del Sud e il settore adriatico.

“