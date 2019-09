Maltempo spacca-weekend: le previsioni

E' un weekend dai due volti quello del 21-22 settembre 2019 sul fronte meteo. “Dopo l’impulso instabile delle ultime ore, che venerdì produrrà ancora qualche rovescio o temporale al Sud (anche forte in Sicilia), avremo una breve parentesi anticiclonica con tempo più soleggiato fino a sabato compreso (sebbene al Nord insisterà una certa nuvolosità in particolare su Prealpi e Piemonte). Il tutto accompagnato da temperature diurne gradevoli e in linea con le medie o al più poco sopra, frizzanti invece nottetempo e al primo mattino” spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che però avverte “tuttavia già da Ovest la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare, per l’avanguardia di una nuova perturbazione atlantica che raggiungerà l’Italia nella giornata di domenica”.

Meteo, domenica e lunedì all'insegna di piogge e temporali

"Domenica il tempo sarà in peggioramento con piogge e temporali in arrivo dapprima su regioni di Nordovest e centrali tirreniche, in estensione verso fine giornata anche a Nordest e in misura più marginale al medio versante Adriatico - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - non esclusi fenomeni anche intensi e locali nubifragi in particolare tra Liguria di levante, Toscana e Lazio, in particolare lungo la fascia costiera; poco o nulla invece al Sud con al più un aumento della nuvolosità e qualche sporadico piovasco tra Campania e Molise. Lunedì il maltempo si concentrerà sul Nordest liberando invece il Nordovest; acquazzoni e temporali sparsi interesseranno anche il Centro-Sud ma in particolare il versante tirrenico, mentre risulteranno più occasionali su quello adriatico dove ci sarà spazio per maggiori aperture. Poco o nulla su Sardegna e area ionica. Le temperature saranno in temporaneo aumento al Sud con clima caldo, in calo invece altrove, specie al Nord e centrali tirreniche. Venti in generale rinforzo di Scirocco, in successiva rotazione a Maestrale o Ponente nella giornata di lunedì con mari molto mossi o agitati”.

Previsioni meteo: tendenza per la prossima settimana

“Martedì la perturbazione abbandonerà l’Italia con miglioramento salvo ultime note instabili al Sud. Nei giorni a seguire l’Italia dovrebbe rimanere contesa tra l’alta pressione e i fronti atlantici, con tempo piuttosto dinamico associato a momenti soleggiati intervallati da qualche passaggio piovoso, più probabile al Nord. Temperature tutto sommato in linea con le medie o a tratti lievemente al di sopra, specie al Sud” concludono da 3bmeteo.com.