Meteo, ultimi giorni di caldo: arriva il ciclone autunnale

Ultimi giorni di caldo

Fino a giovedì 23 agosto le cose non cambieranno di molto, la colonnina di mercurio si manterrà ben superiore ai 33-34°C su molte città come Milano, Bologna, Firenze e Padova, ma supererà tale cifra a Trieste dove sono attesi 36°C. Farà caldo anche al Sud con 34-35°C attesi in Puglia, come a Taranto e in Campania come a Caserta, qualche grado in meno invece sulle due isole maggiori ormai interessate quotidianamente dai temporali.

Arriva il ciclone autunnale

Questo caldo però, assicura Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it ha i giorni contati: una prima diminuzione avverrà già venerdì, anche se soltanto di qualche grado, mentre da sabato l'abbassamento termico sarà consistente e fino a 15°C in meno al Nord, 6-8°C al Centro, 4-5°C al Sud. Infine il ciclone autunnale atteso tra sabato 25 e domenica 26 agosto, che dovrebbe portare una nuova ondata di maltempo su tutto lo Stivale.