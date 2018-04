Meteo, con Apollo esplode la primavera: temperature fino a 30°

L'anticiclone Apollo ha già conquistato le regioni settentrionali e ora gradualmente invaderà quelle centrali, ma con più difficoltà quelle meridionali. Il team del sito ilmeteo.it annuncia un periodo stabile, soleggiato e soprattutto caldo per almeno 8 giorni.

Meteo, arriva il caldo

Il cuore caldo dell'anticiclone farà schizzare le temperature fino a 30°C al Nord, come previsti sulle valli del Trentino Alto Adige, 26/27°C sulla Pianura Padana e in Toscana e qualche grado in meno al Centro-Sud dove agirà ancora una circolazione un po' instabile in quota, responsabile dei temporali pomeridiani che si protrarranno almeno fino a domenica.

Previsioni meteo, che tempo farà nel weekend

"Per il weekend 21-22 aprile il sole dominerà su gran parte delle regioni, soltanto sugli Appennini centro-meridionali e sulle due isole maggiori si avrà un'accesa attività temporalesca", spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, che annuncia il cedimento strutturale dell'alta pressione dal 25 aprile, giornata in cui i primi temporali cominceranno ad interessare le Alpi e le Prealpi.

Meteo 25 aprile, le previsioni per il ponte

L'alta pressione Apollo dovrebbe assicurare un ampio soleggiamento su tutta Italia fino a mercoledì 25: non è escluso qualche temporale di calore pomeridiano che potrebbero risultare anche forti.

E per il ponte del Primo Maggio?

L'anticiclone 'Apollo' potrebbe lasciare l'Italia proprio tra il ponte del 25 aprile e il ponte del 1° maggio. Un flusso perturbato atlantico dal 26-27 aprile potrebbe seminare temporali e grandinate verso le regioni settentrionali e centrali. Attenzione anche al rischio di trombe d'aria. Ecco dunque che l'instabilità potrebbe minare la scampagnata di martedì 1° maggio.