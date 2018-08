Meteo, Italia 'nella giostra': zampata di caldo africano, poi cambia tutto

Agosto finisce con una settimana frizzante sul fronte meteo. Da lunedì è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteo un po' ovunque, eccetto per le estreme regioni meridionali che saranno ancora alle prese con gli strascichi della vecchia perturbazione. Qualche pioggia oggi solo tra Molise, Puglia, Nord Sicilia e parte della Calabria.

Maltempo nel Gargano, gelo sulle Dolomiti

Tanta pioggia nelle ultime ore in alcune zone del Gargano con gravi disagi soprattutto a Rodi Garganico (Foggia). Alcuni campeggi sono stati fatti evacuare a causa del livello dell'acqua che ha superato l'altezza di un metro, e la strada litoranea è stata invasa da detriti e fango. In questo pazzo agosto le temperature in Alto Adige sono letteralmente precipitate, con 2 gradi a Brunico e 3 gradi a Vipiteno. Al Brennero e Riva di Tures la colonnina di mercurio è scesa a -1 grado.

Meteo, arriva la zampata di caldo africano

I venti da nord garantiranno un clima gradevole quasi ovunque lunedì, con valori di temperatura sotto i 30 gradi secondo 3bmeteo.com. Martedì e mercoledì saranno due giornate di sole su tutta la Penisola con solo qualche annuvolamento a carattere sparse e le temperature subiranno un aumento. Da mercoledì in poi l'alta pressione presente su diverse regioni potrebbe subire un'attenuazione sul suo bordo settentrionale per l'avvicinamento di una nuova perturbazione che farà sentire i suoi effetti nel corso del prossimo weekend.

Piogge e temporali nel weekend

La seconda parte della settimana secondo iLMeteo.it porterà addirittura una nuova ondata di caldo africano con valori termici dal sapore davvero pienamente estivo, fino a 35 gradi a Firenze e Roma. Gran caldo in particolare sui settori alpini e su quelli prealpini dove l'anomalia termica positiva sarà addirittura di 10°C rispetto al weekend. L'aria calda di origine afro-sahariana sospinta dall'anticiclone attraversando il mare Mediterraneo si caricherà di umidità giungendo sulle nostre città stracolma di umidità. Il caldo durerà secondo iLMeteo.it fino a venerdì 31, poi nel weekend di sabato 1 e domenica 2 un nuovo peggioramento dall'atlantico: temperature giù, con piogge e temporali. L'inizio di settembre avrà il profumo dell'autunno.

