Meteo, in arrivo un doppio ribaltone: ecco quando finirà il caldo

Doppio ribaltone sul fronte meteo. La prossima settimana, secondo ilMeteo.it, ci sarà una nuova impennata delle temperature. Insomma tornerà il caldo, anche se sarà per ovvie ragioni più sopportabile di quello patito a luglio e (in parte) agosto. A partire da martedì un promontorio anticiclonico nord-africano tenterà nuovamente l'espansione verso il nostro Paese e verosimilmente ci riuscirà.

L’aumento termico - precisano gli esperti – "sarà maggiormente avvertibile sulle regioni centrali e settentrionali, che passeranno dai 20-22°C di domenica 2 settembre ai 27-29°C di mercoledì 5 settembre, con punte di 30°C a Firenze e Roma". Al mattino e in serata comunque le temperature resteranno gradevoli e il termometro scenderà anche sotto i 20 gradi.

Diversa la situazione al Sud e sulle Isole maggiori, dove nelle aree interne la colonnina di mercurio raggiungerà anche i 36°C.

Meteo, a settembre nuove perturbazioni in agguato

Il caldo tornerà, sì, ma solo per poco. Sono infatti in agguato nuove perturbazioni atlantiche: il nuovo peggioramento è atteso dopo la metà della prossima settimana, tra il 6 e il 7 settembre e sarà accompagnato da un nuovo calo termico. In molte città le massime non supereranno i 23-24°. L'alta pressione africana potrebbe invece resistere al Sud dove continuerà a fare caldo.