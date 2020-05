Un weekend tra sole e nuvole: le previsioni

Riaprono le spiagge, ma il meteo si mette di traverso: le previsioni

Una bassa pressione alimentata da aria più fredda di origine russa sta interessando l’Italia portando piogge e temporali su molte zone della penisola con i valori termici che scenderanno anche di 6-8°C rispetto ai giorni scorsi.

Secondo iLMeteo.it, sabato l’instabilità sarà ancora attiva sul Lazio, sulle regioni adriatiche e su gran parte del Sud, ma temporali interesseranno anche le Alpi. Da domenica il tempo farà qualche passo in più verso un miglioramento. Alcuni temporali pomeridiani potranno sempre interessare gli Appennini e in maniera più isolata le Alpi, sul resto delle regioni il sole sarà più prevalente.

Insomma, quello che doveva essere il primo week end di mare sarà parzialmente rovinato dal maltempo.

Per fortuna, da lunedì la pressione comincerà ad aumentare su quasi tutta l’Italia riportando un tempo più soleggiato e già a partire da martedì, giorno della Festa della Repubblica, le temperature si riporteranno su valori più consoni alla stagione.

Dalle previsioni a medio termine non arrivano però buone notizie. Secondo 3Bmeteo, almeno nella prima metà di giugno l’alta pressione faticherà ad imporsi sulla penisola in maniera stabile lasciano l’Italia sarà esposta a infiltrazioni provenienti dai Balcani e dall’Atlantico. Sono dunque probabili nuove parentesi di maltempo.

L’estate meteorologica, che per convenzione inizia proprio il 1° giugno, potrebbe partire un po’ in sordina ma ciò non significa che non ci saranno parentesi di bel tempo e giornate soleggiate. In generale tuttavia il clima potrebbe fare un po’ i capricci, specie al nord. Vista la distanza temporale le tendenze appena descritte necessitano di ulteriori conferme.