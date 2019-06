Meteo, in arrivo una piccola tregua dal grande caldo (ma durerà poco)

Dopo un mese di maggio a tinte autunnali, giugno è stato contraddistinto dall'arrivo del grande caldo, con le temperature sopra i 30° che hanno 'scaldato' molte zone dello Stivale. Ma quando finirà questa ondata di afa? Non si può parlare di interruzione, ma una piccola tregua arriverà proprio nel weekend del 29 e 30 giugno, quando l'anticiclone nord africano accuserà qualche timido segnale di cedimento, con un conseguente calo delle temperature. Ma il calo termico previsto sarà ingannevole, o meglio temporaneo, infatti già a partire da lunedì ci sarà una nuova ondata di calore.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Come conferma la redazione de Ilmeteo.it, oggi sarà ancora molto caldo e afoso con temperature ancora vicinissime ai 40°C su molte città del Centro-Nord (anche sopra in Piemonte). Sabato si attiveranno deboli spifferi d'aria meno calda che riusciranno ad insinuarsi su alcuni tratti del Nord specie sui settori centro orientali dove si potrà registrare un calo delle temperature intorno ai 4-6°C rispetto ai giorni precedenti. Un lieve ed effimero calo termico si avvertirà anche al Centro, ma essenzialmente sul lato adriatico. Poche le novità sul resto del Paese con ancora caldo intenso sul Nord Ovest e moderato al Sud. Attenzione invece ai temporali pomeridiani che, seppur non tanto probabili, si potranno comunque sviluppare sul comparto alpino in particolare fra il Trentino Alto Adige ed il Veneto. Tanto sole invece sul resto del Paese salvo qualche nube di passaggio sulla dorsale appenninica.

Meteo, breve tregua dal caldo

Domenica 30 giugno le timide correnti d'aria meno calde saranno già in fase di attenuazione e l'alta pressione nord africana continuerà a soggiornare sull'Italia, specialmente quella centro settentrionale, senza particolari problemi di sorta. Farà dunque ancora parecchio caldo ed il tempo non farà registrare particolari scossoni salvo qualche timido annuvolamento nelle ore più calde sempre a ridosso dei rilievi, soprattutto quelli alpini. Questa fase di totale stabilità atmosferica, sarà il preludio all'arrivo di un'ennesima ondata di calore attesa con l'inizio della nuova settimana.

Gli esperti avvertono anche che se dai primi giorni di luglio cominceranno a svilupparsi temporali via via più frequenti sull'arco alpino e poi in Pianura padana, lunedì e martedì saranno ancora due giornate infuocate con temperature che torneranno a misurare 36-38°C afosi su molte regioni del Nord e della Toscana come a Milano, Bologna, Ferrara, Rovigo e Firenze. Una definitiva attenuazione del caldo su queste regioni potrebbe avvenire a partire da mercoledì.

FONTE TODAY.IT