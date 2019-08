Meteo, è ancora estate al 100%: fino a quando 'resiste' il caldo africano

Il caldo è protagonista in questa prima parte di settimana. L'anticiclone africano - come ampiamente previsto - torna ad espandersi sull'Italia, termometri in aumento fino a 35 gradi. Nuovo vortice perturbato solo da metà settimana e solo su alcune zone della Penisola. La settimana appena iniziata vedrà il ritorno in grande stile dell'alta pressione e dunque con un tipo di tempo che tornerà nel complesso abbastanza stabile con temperature in generale ripresa.

Meteo, da giovedì la possibile svolta

In base alle previsioni oggi disponibili, da giovedì la situazione potrebbe cambiare radicalmente, a causa dell'arrivo di un vortice instabile che porterà forti temporali. Gli esperti del sito www.ilmeteo.it informano che già da lunedì lo spostamento verso i Balcani dell'area depressionaria porterà ad una generale risalita della pressione. Un promontorio anticiclonico nord africano riprenderà a salire verso il nostro Paese.

Caldo, temperature fino a 35 gradi su 5 regioni

L'aumento termico previsto soprattutto tra lunedì e mercoledì, coinvolgerà più o meno tutta l'Italia ma si farà sentire in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori. In questo frangente, i termometri si attesteranno su valori ben superiori alla media stagionale: il caldo africano farà schizzare la colonnina di mercurio fino a 33-35 gradi fra la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e parte della Sardegna.

Un po' meno caldo invece al Centro Nord dove si toccheranno punte di 32-33°C al Centro e intorno ai 30-31°C sulle regioni settentrionali. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che tra mercoledì sera e giovedì avremo un cambiamento dello scenario meterologico: un nuovo vortice di bassa pressione in arrivo dalla penisola iberica potrebbe provocare un calo della pressione con il ritorno a tempo più incerto dapprima al Centro Nord ed in seguito anche al Sud. Le temperature dunque potrebbero altresì perdere qualche grado. Ma fino ad allora, estate al 100 per 100.