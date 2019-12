Meteo, weekend al gelo: il "colpo di scena" arriva a Capodanno

La fine del 2019 si sta avvicinando, con le condizioni meteorologiche che si sono stabilizzate dopo alcuni giorni perturbati, ma proprio l'ultimo giorno dell'anno potrebbe riservare un colpo di scena in arrivo dal Polo Nord.

Meteo Capodanno, le previsioni

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, dopo il passaggio di un campo di alta pressione su buona parte dell'Italia, con prevalenza di sole e temperature piuttosto miti per il periodo, per l'ultimo dell'anno "si notano alcune manovre (risalita di aria relativamente calda fin verso la Scandinavia) che potrebbero dare il via a una serie di conseguenze a cascata tra cui un'irruzione di aria gelida che dalla Russia (aria polare) si riverserebbe inizialmente sull'Europa orientale, con conseguenze anche sull'Italia".

"Le probabilità che il vero freddo possa arrivare sulla nostra Penisola sono ad ora di circa il 50%" aggiungono, ma "al momento non sono da escludere sorprese e veri colpi di scena con episodi nevosi fino a quote molto basse, specie sulla Romagna e sulle Regioni del Centro (in particolare sul versante Adriatico)". Al Nord, "si avvertirebbe invece soprattutto un gran freddo, ma con basso rischio di precipitazioni".

Meteo, nel weekend arriva il freddo

Un primo calo termico si potrà avvertire già nel fine settimana tra sabato 28 e domenica 29 dicembre. In quei giorni alcune regioni italiane verranno investite da un impulso di aria gelida che provocherà anche il ritorno della neve addirittura fino in pianura. La ragione di questo improvviso cambio della circolazione va ricercata nel movimento dell'alta pressione verso l'Europa settentrionale e nella conseguente discesa di aria molto fredda verso le nostre latitudini. Tra sabato e domenica, dunque, parte dell'Italia sperimenterà un clima assai più rigido, ma decisamente più normale per il periodo.

Già da venerdì sera l'aria fredda farà peggiorare il tempo su Marche, Abruzzo e Molise con l'arrivo di temporali e locali grandinate. Sabato la Tramontana e il Grecale impetuosi porteranno rovesci e temporali a carattere sparso su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. La neve potrà scendere fin verso la collina e nelle precipitazioni più forti potrà comparire anche su pianura e coste. Sul resto delle regioni il sole dominerà la scena, salvo nebbie diffuse e fitte in Pianura Padana.

Domenica, continuerà l'afflusso di aria fredda dai quadranti settentrionali. Il tempo sarà ancora molto instabile sui versanti adriatici centro-meridionali e sul resto del Sud, ancora con rovesci e locali temporali di neve possibili fino in pianura, o in bassa collina. Situazione invariata altrove. Le temperature subiranno un'importante abbassamento, soprattutto al Centro-Sud con valori che andranno sotto la media di 5-6°C. I valori termici al Nord si manterranno molto bassi di notte con estese gelate, qualche grado sopra lo zero di giorno. Al Centro-Sud di giorno non si supereranno i 6-8°C mentre di notte si scenderà fino a qualche grado sopra lo zero.