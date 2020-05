Meteo, ecco un anticipo di estate: temperature in aumento

Meteo, anticipo d'estate: quando arriva il ''vero'' caldo

L'inizio del mese di maggio ha già portato un innalzamento delle temperature, ma nei prossimi giorni, dopo una breve e localizzata 'pausa' è atteso l'arrivo del vero caldo. Per l'anticipo di estate non bisognerà attendere molto, l'arrivo di un'ondata d'aria fresca nella giornata di mercoledì 6 maggio porterà un'interruzione dell'alta pressione con qualche temporale al Nordest, ma da giovedì l’alta pressione a matrice sub-tropicale comincerà ad invadere tutto il Paese.

Meteo, quando arriva il caldo

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, la presenza anticiclonica sempre più invadente e forte garantirà giornate prevalentemente soleggiate e via via più calde. Da giovedì e fino a domenica pomeriggio il bel tempo dominerà tutte le regioni, il sole splenderà indisturbato in un cielo spesso sereno o al massimo poco nuvoloso. Soltanto sul Piemonte ci saranno un po’ più di nubi e nel weekend anche sui confini alpini (qui con veloci temporali). Saranno le temperature però a far parlare di sé. I valori massimi saliranno gradualmente su tutte le regioni, ma soprattutto al Nord, in Toscana, sulle Isole maggiori e al Sud. La colonnina di mercurio già giovedì segnerà 23-25°C al Nordovest (Torino e Milano), in Toscana (Firenze), sul Lazio (Roma) e su tutta la Sicilia e gran parte della Puglia. Il caldo aumenterà nel corso del weekend.

Meteo, nel weekend temperature vicine ai 30°

Il team di meteorologi avvisa che tra sabato e domenica le temperature saliranno ulteriormente raggiungendo picchi di 27-28°C in Emilia (Bologna e Ferrara), in Toscana, in Campania, in Puglia (come a Firenze, Napoli e Foggia), fino a 25°C sul resto delle grandi città. In Sicilia e in Sardegna i valori massimi potrebbero addirittura superare i 30°C nelle zone interne. Per quanto riguarda il tempo da domenica sera comincerà a peggiorare al Nordovest per l’arrivo di una forte perturbazione temporalesca che porterà violenti temporali già dalle prime ore di lunedì 11.