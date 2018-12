Meteo, sarà una domenica 'imbiancata': dove e quanto nevicherà

Dopo il ciclone di Santa Lucia, che porterà fasi di maltempo sull'Italia con nevicate fino a bassa quota o in alcune zone anche in pianura, quantomeno al Nord, il tempo non si stabilizzerà, infatti è atteso un nuovo e importante peggioramento. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che domenica una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni del Nord e la Toscana.

Neve domenica 16 dicembre

Date le basse temperature esistenti su tutta la Pianura Padana, le precipitazioni risulteranno nevose fino in pianura. Ecco quali saranno le zone innevate secondo le previsioni attuali.

La neve comincerà a imbiancare Piemonte e Lombardia nel corso del pomeriggio, per poi estendersi al resto del Nord entro sera e notte. In Toscana le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sopra gli 800 metri circa. "Le regioni più colpite dalle nevicate saranno la Lombardia e l'Emilia con accumuli superiori ai 5-7 cm circa - avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito - ma nevicherà anche in Veneto e a bassa quota anche in Liguria, qui per effetto della Tramontana scura".

Italia spezzata sul fronte meteo. Al Sud infatti sono previste condizioni diametralmente opposte nei prossimi giorni: nel suo incedere il vortice ciclonico richiamerà a sé venti più miti di Scirocco. Attese infatti temperature massime con punte fino a 18-20 gradi in Sicilia e Calabria.