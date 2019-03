'Marzo pazzo' e l'inverno non è finito: freddo e vento in arrivo

Marzo è il mese meteorologicamente più 'pazzo' dell'anno. Lo dicono sempre i proverbi e a guardare le previsioni per i prossimi giorni non si può che essere d'accordo con l'antica saggezza popolare.

Già dalla serata di domenica 10 marzo il meteo inizierà a peggiorare. Da lunedì venti settentrionali molto forti torneranno a soffiare sull'Italia, dicono gli esperti di Meteo.it, e con la nuova settimana un nucleo di aria fredda passerà le Alpi e si sposterà verso il Nord Ovest.

Meteo, torna il freddo: le previsioni per la prossima settimana

Con il freddo, lunedì tornerà anche la neve. Attesi infatti deboli fiocchi nelle aree alpine di confine, ampie schiarite sulla Liguria e sul Centro-Ovest della Pianura Padana. Dal pomeriggio possibili rovesci e temporali al Nord-Est, in Romagna e nelle regioni centrali, soprattutto le zone interne ed adriatiche. In serata il freddo arriverà anche nelle regioni meridionali e in Sicilia.

Temperature in calo un po' ovunque con valori tipicamente invernali, in particolare a Sud. Previsti anche venti molto forti sempre nel Mezzogiorno e in Sicilia.

Il meteo del weekend: che tempo farà

Per questo fine settimana invece i meteorologi prevedono tempo stabile su gran parte del Paese. Sabato sarà una giornata soleggiata mentre domenica correnti più umide favoriranno un aumento della nuvolosità al Centro-Nord.