Meteo, nuovo cambio di rotta a fine marzo: cosa dicono le ultime tendenze

Nelle prossime ore l'alta pressione tornerà a guadagnare terreno sul nostro Paese, regalando giornate più soleggiate con temperature primaverili, ma il clima mite potrebbe presto cedere il passo ad una nuova incursione dell’inverno prevista per fine marzo. È ancora presto per avere previsioni dettagliate, tuttavia dagli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo sembra che dal 25-26 marzo una nuova saccatura di aria fredda investirà l’Europa centro-orientale portando ad un nuovo abbassamento delle temperature. Si tratta - meglio premetterlo - di previsioni che per ora hanno un’affidabilità medio-bassa e necessitano pertanto di successive conferme. Detto questo vediamo cosa potrebbe accadere secondo le ultime tendenze meteo.

Irruzione artica a fine marzo: le ultime tendenze meteo

Iniziamo col dire che l’Italia si troverà a metà strada tra un’area anticiclonica e la massa di aria gelida in arrivo da nord. L’irruzione artica - spiegano i metereologi di 3Bmeteo - potrebbe dunque investire solo marginalmente l’Italia. Nello specifico saranno le regioni orientali quelle che risentiranno maggiormente del calo termico. Il maltempo colpirà dunque le regioni adriatiche e il nord-est, mentre il resto della penisola rimanere ancora una volta 'a secco'.

Non è detto dunque che questo colpo di coda dell'inverno si accompagni a copiose precipitazioni. Per ora - lo ricordiamo ancora - è ancora presto per avere previsioni dettagliate, ma stando alle ultime tendenze meteo è probabile che sia ancora presto per riporre giacconi e sciarpe nell’armadio.

(L’infografica di 3BMeteo spiega bene la possibile evoluzione: l’Italia è a metà tra l’area anticiclonica e la saccatura artica)