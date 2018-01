Previsioni meteo a Pisa: cieli nuvolosi e qualche pioggia

Ecco le previsioni offerte da Rete Mete Amatori per lunedì 15 gennaio 2018:

Italia

Lunedì la giornatà sarà caratterizzata da cieli irregolarmente nuvolosi con possibilità di foschie/nebbie nelle pianure del nord, e zone interne del centro al mattino. Precipitazioni sparse interesseranno il meridione con quota neve dai 1300m.

In serata piogge interesseranno il levante ligure e l’alta Toscana con quota neve dai 1000m in appennino. Sulle Alpi previste nevicate in serata.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: tendenti a localmente forti occidentali su Liguria di levante, arcipelago Toscano e Bocche di Bonifacio.

Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure a largo, i settori prospicienti le Bocche di Bonifacio ed il Tirreno settentrionale.

Pisa

A Pisa avremo cieli irregolarmente nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni dalla sera.