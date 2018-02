Previsioni meteo a Pisa: nuvole e piogge

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per venerdì 23 febbraio:

Italia

Venerdì, avremo condizioni di maltempo diffuso, con neve mista su gran parte del Nord Italia.

Temperature: minime in localmente sensibile aumento al Sud.

Venti: forti nord-orientali sull’alto versante adriatico, su Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria e Marche, con rinforzi fino a burrasca su Friuli Venezia Giulia e coste adriatiche settentrionali; forti meridionali, con rinforzi di burrasca in serata, sui settori ionici.

Mari: da molto mossi a localmente agitati l’Adriatico settentrionale, il Mar Ligure al largo e il Mare di Sardegna; molto mossi i restanti bacini, tendente ad agitato lo Ionio.

Pisa

A Pisa avremo tempo tra nuvoloso e molto nuvoloso con precipitazioni che dal pomeriggio sera interesseranno la provincia a partire dalle zone meridionali. Ventilazione di Grecale moderata.



Gelo Italia: "Aggiungiamo una precisazione per fare una corretta informazione sui fenomeni meteorologici che interesseranno il nostro paese nei prossimi giorni - sottolineano da Rete Meteo Amatori - in questi giorni si è parlato di 'Burian', ma in realtà non esiste, ed è sbagliato: primo perché è la trascrizione scorretta di un fenomeno che realmente esiste e che si definisce 'Buran', secondo perché quest'ultimo è il nome di un vento locale, che soffia in Siberia e in Mongolia, e non è quindi trasferibile alle nostre località, esattamente come nomi di venti locali sono il Ghibli in Libia, il Meltemi sulle isole dell'Egeo e il Garbino sui versanti romagnoli e marchigiani. Da noi si può correttamente definirlo Grecale".