Meteo, primavera dove sei? Maggio finisce con il maltempo

È maggio, ma fa ancora freddo tanto da far sembrare che sia ancora novembre. Una situazione decisamente insolita, che sta mettendo a dura prova la voglia di sole e mare degli italiani, fiaccati da un mese decisamente piovoso e per nulla primaverile.

Se in questi ultimi giorni il meteo ci ha 'graziato' e dato un po’ di tregua da ombrelli e piumini, gli esperti già dicono che questa situazione sarà di breve durata. Dalla prossima settimana, infatti, l’Italia sarà investita da una nuova perturbazione, che già da sabato porterà a un peggioramento del tempo al centro sud e sulle isole, con piogge e temperature in discesa.

Meteo, ancora freddo e pioggia per fine maggio: le previsioni del weekend

Rovesci e locali temporali decisamente intensi sono previsti quindi nel weekend su Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo, dicono da Meteo.it.

Domani 25 maggio è prevista instabilità al Centro-Nord e un peggioramento anche nelle regioni meridionali e nelle isole. Domenica 26 maggio situazione simile anche al Nord, soprattutto nel settore alpino e prealpino, con piogge intense in Romagna e temperature massime in calo al Centro Sud e in Sardegna. Nelle altre regioni il cielo sarà comunque nuvoloso e non certo 'da mare'.

Brutto tempo anche a fine maggio: quando arriva la primavera

La perturbazione si farà sentire anche all’inizio della prossima settimana, l’ultima di maggio, portando ancora instabilità e temporali un po’ su tutte le regioni e in particolare al Centro Sud, con i valori del termometro nella norma o leggermente al di sotto.

Il mese di maggio quindi si concluderà così come è iniziato, all’insegna dell’instabilità con l’arrivo infine di un’ultima perturbazione (la numero 10) in transito tra martedì e mercoledì. Nessun miglioramento in vista, quindi, prima dell’inizio di giugno, quando è atteso un ritorno dell’alta pressione. La primavera è ancora lontana, insomma.

FONTE TODAY.IT