Previsioni meteo a Pisa: febbraio inizia con il maltempo

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per giovedì 1 febbraio:

Italia

Giovedì le condizioni meteo si presenteranno generalmente instabili su gran parte del Nord Italia. Precipitazioni nevose sui settori Alpini dagli 800m, Appennino settentrionale dai 1000m e infine centrale dai 1500m.

Temperature: in rialzo localmente sensibile le minime su Lazio e Campania.

Venti: forti sud-occidentali sul Golfo Ligure; forti meridionali sull’alto versante adriatico, in estensione dal pomeriggio al settore tirrenico centrale, a quello adriatico centro-meridionale con raffiche di burrasca sui litorali abruzzesi e molisani e alla Sicilia occidentale, e dalla serata anche alla Sardegna occidentale, ai settori tirrenici meridionali e a quelli ionici della penisola; di burrasca o burrasca forte sud-occidentali sull’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, in estensione al resto dell’Appennino centrale, a quello campano e lucano e ai rilievi della Sardegna.

Mari: agitato, tendente a molto mosso, il Mar Ligure; molto mossi il Tirreno settentrionale e l’alto Adriatico; tendenti a generalmente molto mossi i restanti bacini.

Pisa

A Pisa avremo tempo generalmente nuvoloso con piogge sparse. Ventilazione fin moderata di Libeccio.