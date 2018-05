Previsioni meteo a Pisa: tempo instabile e piogge

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per martedì Primo Maggio:

Italia

Già dal mattino avremo un aumento della nuvolosità sul centro con rovesci nella seconda parte di giornata in arrivo su tirreniche ed in serata al nord-ovest Lombardia, Emilia ed adriatiche centro-settentrionali. Tempo asciutto altrove con ampie schiarite. Il tempo peggiore sarà in Sardegna dove si attendono anche temporali con possibili nubifragi e fenomeni persistenti.

Temperature: in locale sensibile diminuzione le minime su Abruzzo, Molise, Campania e settori settentrionali di Puglia e Basilicata; in locale sensibile diminuzione nei valori massimi su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna.

Venti: tendenti a forti sud-orientali sui settori meridionali e occidentali della Sicilia e a forti nord-orientali sulla Liguria

Mari: tendenti a molto mossi il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, fino ad agitato quest’ultimo nella notte.

Pisa

A Pisa avremo tempo instabile con cieli dapprima molto nuvolosi con piogge dalla tarda mattinata a partire dai settori meridionali della provincia.