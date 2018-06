Previsioni meteo a Pisa: la settimana inizia col sole, poi ancora nuvole

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per i prossimi giorni:

Italia

L’avvio di settimana risulterà instabile, con nuovi temporali.

Al nord avremo possibilità di fenomeni temporaleschi anche di forte intensità.

Più stabile e soleggiato invece il tempo al centro-sud.

Temperature: minime in locale sensibile aumento su regioni sulle centrali peninsulari e al Sud; massime in sensibile aumento al centro-sud, in sensibile calo su Piemonte, Lombardia e Sardegna occidentale.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Pisa

A Pisa oggi, lunedì 11 giugno, avremo tempo stabile ma con tendenza ad aumento della copertura nuvolosa.