Previsioni meteo a Pisa: tempo instabile con piogge

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per mercoledì 11 aprile 2018:

Italia

Nella giornata di mercoledì le regioni centro-settentrionali, in particolare i settori occidentali, vedranno delle precipitazioni che si faranno via via più diffuse nel corso del giorno. Tempo migliore al Sud anche se al mattino potranno esserci delle residue precipitazioni tra Sicilia e Calabria.

Rischio valanghe marcato sui settori alpini.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sulle regioni tirreniche centro-meridionali.

Venti: forti meridionali su Sicilia e Calabria centro-meridionale con locali raffiche di burrasca specie sui settori meridionali dell’isola; localmente forti sud-orientali sulla Sardegna.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Mar Ligure al largo e il Mare e Canale di Sardegna.

Pisa

A Pisa avremo condizioni ancora di tempo instabile con precipitazioni che si faranno via via più diffuse dal pomeriggio.