Previsioni meteo a Pisa: tempo instabile e piogge

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per giovedì 11 gennaio:

Italia

Giovedì avremo condizioni di tempo parzialmente nuvoloso al Nord Italia. Precipitazioni sparse interesseranno i settori centrali e meridionali con precipitazioni a carattere temporalesco lungo i settori tirrenici.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al settentrione ed al meridione.

Venti: inizialmente forti settentrionali su Puglia e Calabria, in attenuazione; dal pomeriggio tendenti a forti dai quadranti occidentali su Sardegna meridionale e Sicilia occidentale e forti nord-orientali su Liguria, alto Adriatico e Toscana.

Mari: molto mossi, tendenti ad agitati il Mare ed il Canale di Sardegna; localmente molto mosso lo Ionio, in attenuazione; tendenti a molto mossi i restanti bacini occidentali.