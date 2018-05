Previsioni meteo a Pisa: sole e nuvole sabato, peggiora domenica

Ecco le previsioni offerte da Rete Meteo Amatori per il fine settimana del 12 e 13 maggio 2018:

Sabato giornata all’insegna dei cieli tra sole e nuvole e possibile formazione nel pomeriggio di locali temporali su Alpi e zone appenniniche.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

A Pisa avremo tempo parzialmente nuvoloso con maggiori aperture pomeridiane.

Domenica il tempo risulterà inizialmente parzialmente nuvoloso con copertura nuvolosa in aumento e peggioramento in serata, ove non si escludono rovesci e/o temporali.